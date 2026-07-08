Edson Alvarez’e kapı göründü! Almanya’ya gidiyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez Süper Lig'de bekleneni karşılayamadan West Ham’a geri döndü. Ancak Premier Lig’den düşen İngiliz ekibi, Alvarez’i kadroda istemiyor.
Meksikalı oyuncu geçen sezonu Fenerbahçe’de kiralık olarak geçirmişti. Alvarez’in kulübe haber vermeden şubat ayında yurt dışında ameliyat olması büyük tepki çekmişti. 28 yaşındaki futbolcu West Ham’a geri döndü. Ancak Premier Lig’den düşen İngiliz ekibi, Alvarez’i kadroda düşünmüyor. Başarılı oyuncu, birçok takımdan gelen ilgi sonrası tercihini Köln’den yana kullandı. West Ham’ın kiralık dahil her türlü seçeneğe açık olduğu ve Köln ile kısa sürede anlaşmaya varılacağı kaydedildi.