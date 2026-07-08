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Spor Göztepe’de gözler kaleci transferinde
Spor

Göztepe’de gözler kaleci transferinde

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Göztepe’de gözler kaleci transferinde

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Göztepe, Sinclair Armstrong, Andre Henrique ve Alex Matos’u renklerine bağlayıp Sonko Sundberg ile prensip anlaşmasına varırken, transfer çalışmalarında rotasını kaleciye çevirdi.

Son 3 sezon kalesini koruyan Mateusz Lis'i 2 milyon Euro karşılığında Polonya ekibi Lech Poznan'a gönderen Göztepe'de kaleci transferi önem kazandı.

Sarı-kırmızılılarda yedek kaleci Ekrem Kılıçarslan da takımla vedalaştı. Göz-Göz'ün altyapısından yetiştirdiği ve geçen sezon 1'inci Lig temsilcisi Bandırmaspor'a kiraladığı Arda Özçimen ise takıma döndü.

 

KALECİ ADAYLARI BELLİ OLDU

Teknik ekibin ise bugün başlayacak ve 26 Temmuz tarihine kadar devam edecek Slovenya kampında yeni kaleciyi kadroda görmek istediği kaydedildi. Yönetim ise ilk olarak İranlı Mohammad Khalifeh'i listesine aldı. Talipleri de olan 21 yaşındaki file bekçisiyle şu ana kadar önemli yol kat edilemedi.

Ardından Polonyalı Axel Holewinski ile temasa geçen kurmaylar 20 yaşındaki eldivenin Çekya ekibi Sparta Prag'la anlaşma sağlamasının ardından transferden çekildi. Yerli isimlere de yönelen yönetim Jankat Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi isimleri listeye dahil ettiği ancak tercihin yabancı kaleci olacağı vurgulandı.

 

HEDEF SLOVENYA KAMPI

Sport Republic şirketinin kampın başlarında kaleci transferini netleştirmesi beklenirken, teknik direktör Stanimir Stoilov İsmail Köybaşı'nın futbola veda etmesinin ardından sol bek takviyesi de istedi. Tunuslu Amin Cherni'ye alternatif arayan yönetimin yurt içi ve dışında görüştüğü isimler olduğu kaydedildi.

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