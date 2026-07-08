8 Temmuz 2016: Abdul Sattar Edhi'nin vefatı (Dünyanın En Cömert Dilencisi)

28 Şubat 1928’de Hindistan’ın Gujarat eyelatinin Bantwa kasabasında doğdu. 11 yaşında iken, felç geçiren ve daha sonra akli dengesini yitiren annesine bakmak için okulu bırakıp çalışmaya başladı. Yoksulluk nedeniyle tedavi ettiremediği annesini 8 yıl sonra 1947 yılında kaybetti.







Bu ölüm Edhi’yi derinden etkiledi. Zira felçli annesinin tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılamış, hayatını annesine adamış ve bu yüzden eğitim dahi alamamıştı. Edhi, annesinin rahatsızlığı esnasında kendi kendine hep, annesi gibi olan diğer hastaların ne durumda olduklarını ve yardıma muhtaç olan kimsesiz insanların ne halde olduklarını düşünüp durdu. Çünkü Edhi, annesine bir şekilde bakabiliyordu, ya hiç kimsesi olmayan insanlar ne yapıyorlardı…



19 yaşında iken annesini kaybetmiş ve eğitimsiz bir şekilde ortada kalan Edhi, memleketi Pakistan’a döndü, birkaç işe girip çıktıktan sonra (yardım toplama) dilenmeye karar verdi. Fakat Edhi’nin sokaklardaki dilenme amacı diğer dilencilerden oldukça farklıydı. O, dilenerek biriktirdiği paralarla 1951’de ilk sağlık ocağını kurdu.

Sağlık ocağını açtıktan sonra daha fazla gelen yardımlarla Edhi Vakfı‘nı kurdu. Bu vakıf başta akıl hastalarına, kimsesiz çocuklara, yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara, uyuşturucu bağımlılarına, kadın sığınma evlerine ve daha birçok kuruma ve insana hizmet vermeye başladı.







Abdul Sattar Edhi’ye hayatının son zamanlarına kadar bu vakıf sayesinde kendisine verilen destekler ülke çapında yüksek miktarda artış gösterdi.



1950’den sonra Pakistan’daki refah yüzünü tek başına değiştiren isim oldu ve Edhi Vakfı, zaman içinde dünyanın en büyük ambulans ağı hizmetini (1800’den fazla) sunan kuruluş oldu.



Edhi Vakfı, 2016 verilerine göre 25 özel hastane 335 sağlık ocağı ve binlerce çalışanı ile hizmet vermektedir. Şu ana kadar ise vakıf sayesinde 20 bin terk edilmiş bebek, 50 binden fazla yetim çocuk koruma altına alındı. Bu çocukların 40 bini hemşire olmak üzere birçok farklı mesleklerde yetiştirildi.



Edhi, Hayatı boyunca bir yedek elbise ve bir çift ayakkabıdan başka kıyafeti dahi edinmedi. 8 Temmuz 2016’da, 88 yaşında vefat eden Abdul Sattar Edhi için ülkesinde yas ilan edildi ve cenazesine yüz binler katıldı.