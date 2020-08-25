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Aktüel Uludağ'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopterle kurtarıldı
Aktüel

Uludağ'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopterle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:33:04 -
Uludağ'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopterle kurtarıldı

BURSA (AA) - Uludağ'da yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Babası ve bir akrabası ile dün öğleden sonra Uludağ'da yürüyüşe çıkan C.K. (31), Bakacak mevkisi Softaboğan Şelalesi bölgesinde 15 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek dizi ve belinden yaralandı.

Bu kişinin babasının durumu telefonla bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri gönderildi.

Akşam saatlerinde yaralıya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler, yaralının yürüyememesi, ayrıca bölgenin ormanlık, sarp ve dik kayalık olması nedeniyle helikopter talebinde bulundu.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca bölgeye sevk edilen helikoptere sedyeyle alınan C.K, Bursa Jandarma Komutanlığına getirilerek ambulansa bindirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisine başlanan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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