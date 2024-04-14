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Yaşam Uludağ eteklerinde yangın
Yaşam

Uludağ eteklerinde yangın

Yeniakit Publisher
2024-04-14 12:33:00 -

Bursa Uludağ eteklerinde korkutan bir yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Bursa’nın Uludağ eteklerinde yangın çıktı. Yangının büyümemesi için çok sayıda ekip alevlere zorlu arazi şartlarında müdahale etmeye çalışıyor.

Yangın, 10.00 sıralarında Uludağ eteklerinde Teferüç-Kadıyayla mevkiinde meydana geldi. Dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı personeller sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ekipler, zorlu arazi şartlarında ulaşıp müdahale etme çalışması sürüyor.

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