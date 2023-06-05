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Gündem Ulubatlı Hasan Karacabey’de yâdedildi
Gündem

Ulubatlı Hasan Karacabey’de yâdedildi

Yeniakit Publisher
2023-06-05 09:49:00 -
Ulubatlı Hasan Karacabey’de yâdedildi

İstanbul’un fethinin 570’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, fethin sembol kişilerinden Ulubatlı Hasan, doğum yeri olan Karacabey ilçesine bağlı Uluabat’ta törenle anıldı.

Ulubat’ta yetişen bir yiğidin, Türk alemi ve İslamiyet için çok önemli olan bir fetih sırasında ilk sancağı surlara diktiğini ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Türkiye olarak her zaman güçlü ve birlik, beraberlik içinde olunması gerekir. İstanbul’un fethiyle dünyada yeni bir medeniyetin doğuşuna öncülük eden kahraman ecdadımızın evlatları olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gönülleri fetheden kahraman ecdadımıza minnettarız” dedi.

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