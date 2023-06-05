Ulubatlı Hasan Karacabey’de yâdedildi

Ulubat’ta yetişen bir yiğidin, Türk alemi ve İslamiyet için çok önemli olan bir fetih sırasında ilk sancağı surlara diktiğini ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Türkiye olarak her zaman güçlü ve birlik, beraberlik içinde olunması gerekir. İstanbul’un fethiyle dünyada yeni bir medeniyetin doğuşuna öncülük eden kahraman ecdadımızın evlatları olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gönülleri fetheden kahraman ecdadımıza minnettarız” dedi.