Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı’nda! Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüden yaptığı konuşmada, şalvarı ve yerel kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sahip çıkarak, bu saldırının aslında tüm Anadolu kadınına yapıldığını belirtti.

"Bu zihniyet, milletimizin değerlerine düşman olan, kadını sadece kendi dar kalıplarına girdiğinde kabul eden hastalıklı bir kafadır" diyen Erdoğan, AK Parti’nin her türlü ayrımcılığı ve kılık kıyafet üzerinden yapılan vesayetçi yaklaşımları tarihin çöplüğüne gömdüğünü hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında;

Bilhassa bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini giyerek Eskişehir Mihalgazi’den grup salonumuzu teşrif eden Belediye Başkanımız Zeynep Güneş ile birlikte tüm hanım arkadaşlarımıza, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini bugün burada bir kez daha gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum.

Milletten alınan yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçi, şalvarlı bir kadın olarak ait olduğu ilçede görev yapmaktadır. 28 Şubat artığı kibirli alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum. Yıllarca başörtülü kadınların eğitim hakkını, kamuda çalışma oranlarını gasp edenlerle, Anadolu kadınlarının asırları boyunca gururla taşıdığı yazmasına, tülbentine, şalvarına, çarşafına, ehramına, fistanına dil uzatanlarla, milletimize tepeden bakan, milletimizi hor ve hakir görenlerle mücadelemizi her zeminde sonuna kadar devam ettireceğimizi bilinmesini istiyorum. Bu ülkede yasakçı zihniyete göz yummadık, yummayacağız. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik durduk, duracağız.

Eski karanlık günlerini hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik durduk, duracağız. Şerife Bacı’nın, Kara Fatma’nın, Nene Hatun’un yolundan giden tüm hanım kardeşlerimi bugün bir kere daha kemal-i hürmetle selamlıyorum. Rabbim salonlara sığmayan şu muhabbetimizi daim eylesin.

ifadelerini kullandı.