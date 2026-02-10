  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz
Gündem

Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu belirterek, bu kapsamda Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun sevk edilebileceğini ifade etti. Trump, konuyla ilgili açıklamasında “İran’la bir uzlaşmaya varacağız ya da çok ağır sonuçlar doğuracak adımlar atmak zorunda kalacağız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü söyledi. ABD Başkanı "Ya İran ile bir anlaşmaya varırız ya da çok kötü şeyler yapmak zorunda kalırız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Yorumlar

vur kral vur

bölün iranı vurun gitsin

65

elinden geleni ardına koyma alçak şerefsiz abd yahudi köpekleri dinsizler sen niye rusyayla nükleerde anlaşmıyorsun alçak niye rusayayla olan bir sürü n ükleer anlaşmadan çıktın sen niye rusyayla nükleer anlaşmalara dönmüyorsun götün yemiyor japonyanın 90 tane nükleer santrali var avrupanın kanadanın 50 tane her ülkenin santrali var alçak sen dünyaya tehditsin elinden geleni ardına koyma iran gerekirse abd topraklarını vuracak dünya düzenini topyekün değiştirecek az ama kıtalararası füzeleri abdye kullanacaktır bir tane bile abdye atsa o şeref irana yeter yok olsa dahi iran
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
