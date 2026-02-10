Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu belirterek, bu kapsamda Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun sevk edilebileceğini ifade etti. Trump, konuyla ilgili açıklamasında “İran’la bir uzlaşmaya varacağız ya da çok ağır sonuçlar doğuracak adımlar atmak zorunda kalacağız” dedi.
