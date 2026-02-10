Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok kötü şeyler yapmak zorunda kalabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü söyledi. ABD Başkanı "Ya İran ile bir anlaşmaya varırız ya da çok kötü şeyler yapmak zorunda kalırız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...