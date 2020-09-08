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Siyaset “Ülkücü” İYİ Partililer buna ne diyecek? HDP’den Akşener’e yeşil ışık!
Siyaset

“Ülkücü” İYİ Partililer buna ne diyecek? HDP’den Akşener’e yeşil ışık!

HDP eski milletvekili PKK sevici Hasip Kaplan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2023’te cumhurbaşkanı adayı olmasına yeşil ışık yaktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:46:00 -
“Ülkücü” İYİ Partililer buna ne diyecek? HDP’den Akşener’e yeşil ışık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye yönelik düşmanlık, taban tabana zıt olan partileri bile bir araya getirdi. Tek ortak noktaları memleket düşmanlığı olan partiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirebilmek için akılalmaz ittifaklara imza atmaya başladı. Son olarak Ülkücü geçinen İYİ Parti ile terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP dahi birbirine yaklaşmaya ve ittifak mesajları vermeye başladı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik, “Eşimle birlikte kapısını çalıp kahvaltıya giderdim” yönelik sözlerinin ardından, Akşener de terör tutuklusu Demirtaş’a olumlu cevap vermişti.

İkili arasındaki konuşmanın ardından HDP saflarından Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı için çağrı geldi. 24’üncü dönemde milletvekili olan, Meclis’teki görevi bittikten sonra da HDP çizgisinden ayrılmayan ve terör seviciliği yapmaya devam eden Hasip Kaplan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmasına yeşil ışık yaktı.

Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Kaplan, bir ‘Kürt’ yardımcısı olması şartıyla Akşener’in aday olabileceğini söyledi. HDP’li Kaplan’ın paylaşımı şu şekilde:

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Yorumlar

Xxxx

Körler sağırlar birbirlerini ağırlar.
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HDP Yasal bir partidir, hatta AKP'den de yasaldir, cunku siclinde AYM karari yok, Laiklik karsiti faaliyetlerin odak noktasi olmustur diye!!!!

Size zirnik yok Millet Itiifakindan!!!!!Cogunu Yobazlara tercih edecegim HDP Secmeni Sizi desteklemiyor diye hasetten catlamayin. Size zirnik yok Millet Itiiafkindan!2023te damdan duseceksiniz ve koltuk degnegi malum zatla birlikte YARGILANACAKLAR. Burdakiler de yargilanacak, cogunuz ya Silivri'ye, ya da Yunana verdigimiz Esek Adasini geri alacagiz, oraya, size en cok orasi yakisir cunku!
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