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Dünya Ülkeyi sarsan felaket! Ölü sayısı 183'e yükseldi
Dünya

Ülkeyi sarsan felaket! Ölü sayısı 183'e yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 183'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 19:08:00 -
Ülkeyi sarsan felaket! Ölü sayısı 183'e yükseldi

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından arama kurtarma ve şehri temizleme çalışmaları devam etti.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 183'e çıktı, 85 kişinin kayıp olarak bildirildiği açıklandı.

Şehirde temizlik çalışmaları yapan 300 kişilik 50 ekibin, sokaklardan 620 ton çamur ve atık, neredeyse 30 ton da ağaç parçası temizlediği bildirildi.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubatın tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

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