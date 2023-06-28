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Dünya Ülkeyi karıştıran olay! Polisler içindeyken aracı ateşe verdiler
Dünya

Ülkeyi karıştıran olay! Polisler içindeyken aracı ateşe verdiler

Yeniakit Publisher
2023-06-28 22:09:00 -
Ülkeyi karıştıran olay! Polisler içindeyken aracı ateşe verdiler

İran’ın Serbaz şehrinde polisin 'dur' ihtarına uymayan iki kişiye ateş açtığı iddiası üzerine öfkeli kalabalık polis aracını ateşe verdi.

İran’ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Serbaz şehrinde polisin 'dur' ihtarına uymayan iki kişiye ateş açtığı iddiası üzerine öfkeli kalabalık polis aracını ateşe verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sistan ve Belucistan Eyaleti Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Rahimi, yaşanan olayda iki kişinin yaralandığını ve konuya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını söyleyerek, “Olayın failleri tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılacaklar. Konu hakkında kamuoyunu en kısa sürede bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.


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