0553 313 94 23

Ülkesine döner dönmez bombayı patlattı: Türkiye ile...

Türkiye'de yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılan liderler arasında bulunan ve Erdoğan sevgisiyle bilinen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine döner dönmez Türkiye'ye yönelik altın çağrısında bulundu.

10 Temmuz 2018 Salı 13:02
Ülkesine döner dönmez bombayı patlattı: Türkiye ile...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk günü için Külliye'de yapılan törene katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, törenin ardından ülkesine döner dönmez Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

ALTIN ÇAĞRISI

Türkiye ile çok daha büyük işler yapmak istediklerini söyleyen Maduro altın konusunda da çağrıda bulundu.

İşte Maduro'nun Türkiye mesajları;

- Türkiye ile altın konusunda neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekli.
- Petro adlı para birimimiz Türkiye ile ilişkileri geliştirmede önemli.
- Türkiye ile çok daha büyük işler yapmak istiyoruz.

"DÜNYA LİDERİNE GİDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, törene giderken yolda Twitter hesabından düşüncelerini paylaşmıştı.

Kendi kullandığı araçta Erdoğan'a sevgisinden bahsetti ve o anlarda kamerası da kayıttaydı.

"Davet üzerine Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine gidiyorum. Ayrıca yatırımcılar ve şirketler ile dünyanın çeşitli liderlerinin bir arada olduğu bir buluşma olacak."

"Venezuela'nın dostu" dediği Erdoğan için de "çok kutuplu dünyanın lideri" notunu düştü.

(Yeni Şafak)

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 13:02
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Nicolas Maduro
  3. Venezuela
  4. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paranoyak İsrail Ebru’dan korkuyor
    1. Paranoyak İsrail Ebru’dan korkuyor
    2. ÖSYM KPSS 2018 tercih ne zaman? KPSS..
    3. Gürle büyük bir cevhere sahip
    4. Pamuk ellerden sanat eseri çıktı
    5. Bağcılar yeni binasına kavuşuyor
    6. Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 KGM..
    7. Denizlililerden halk gününe yoğun ilgi
    8. Başkan Erdoğan'ın ilk hamlesi Rumları..
    9. Şehzadeler’den Bosna’ya çıkarma
    10. Salihli Damatlı Camii ayağa kaldırılıyor
    11. Ufuk'un ölümünde yeni gelişme!
    12. İşte yeni kolluk güçleri!
    13. Başkan Toru, cami inşaatını inceledi
    14. ÖSYM KPSS 2018 6 tercih kılavuzuna..
    15. CHP’li Belediye Akarca Koyu Plajı’na..
    16. Berna Laçin: Yeni Milli Eğitim Bakanı...
    17. Başkan Erdoğan Azerbaycan'da
    18. Din adamından ülkeyi bölecek türban..
    19. CHP'li isim Erdoğan'ı tebrik etti,..
    20. Ülkesine döner dönmez bombayı..
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti