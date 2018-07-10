Ülkesine döner dönmez bombayı patlattı: Türkiye ile...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk günü için Külliye'de yapılan törene katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, törenin ardından ülkesine döner dönmez Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

ALTIN ÇAĞRISI

Türkiye ile çok daha büyük işler yapmak istediklerini söyleyen Maduro altın konusunda da çağrıda bulundu.

İşte Maduro'nun Türkiye mesajları;

- Türkiye ile altın konusunda neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekli.

- Petro adlı para birimimiz Türkiye ile ilişkileri geliştirmede önemli.

- Türkiye ile çok daha büyük işler yapmak istiyoruz.

"DÜNYA LİDERİNE GİDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, törene giderken yolda Twitter hesabından düşüncelerini paylaşmıştı.

Kendi kullandığı araçta Erdoğan'a sevgisinden bahsetti ve o anlarda kamerası da kayıttaydı.

"Davet üzerine Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine gidiyorum. Ayrıca yatırımcılar ve şirketler ile dünyanın çeşitli liderlerinin bir arada olduğu bir buluşma olacak."

"Venezuela'nın dostu" dediği Erdoğan için de "çok kutuplu dünyanın lideri" notunu düştü.

(Yeni Şafak)