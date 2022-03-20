Ülkesinden kaçan Maliye Bakanı, Uber şoförü oldu!

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post, geçen yıl Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'dan kaçan ve ülkenin son Maliye Bakanı olan Halid Payenda'nın ABD'nin başkentinde Uber şoförlüğü yaptığını ortaya çıkardı.

Geçen yıl Taliban’ın ele geçirdiği Afganistan’ın son Maliye Bakanı Halid Payenda’nın izini araştıran Washington Post, eski bakanın araç paylaşım platformu Uber’e kayıtlı olduğunu ve Washington DC’de direksiyon salladığını ortaya çıkardı.

Direksiyon başındaki fotoğrafları servis edildi

Ülkenin son Maliye Bakanı olarak sadece 7 ay önce 6 milyar dolarlık bir bütçeyi yöneten Payenda’nın izine ulaşan Washington Post, eski bakanının direksiyon başındaki fotoğraflarını paylaştı. Payenda’nın sıradan bir otomobili kullandığına dikkat çeken Payenda, “Eğer önümüzdeki iki günde 50 seyahat daha tamamlarsam 95 dolar ikramiye kazanacağım” dedi.

Afgan halkını sorumlu tuttu

Eşi ve çocuklarıyla ABD’de yaşamaya başlayan 40 yaşındaki Payenda, Afgan halkını da suçladı. Payenda, “Yaşananların sorumlusu Afganlardır. Biz kolektif olarak reform yapma ve ciddi olma isteği gösteremedik” derken ABD’nin de Taliban’a ülkeyi teslim ettiğini söyleyerek suçlama yöneltti. Payenda ayrıca kendisini de suçladığını dile getirdi. Şu an ne ABD’ye ne de Afganistan’a ait olduğunu söyleyen eski ekonomi bakanı Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinden önce istifa etme kararı almıştı.