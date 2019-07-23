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Ülker’den örnek mücadele! Sıfır Kayıpla 16.5 milyon liralık tasarruf

Geçen yıl yapılan iyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla 16.5 milyon TL tasarruf gerçekleştiren Ülker, 2024 sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2014’ten beri karbon salım artışı olmadan büyüyor.

23 Temmuz 2019 Salı 11:32
Ülker’den örnek mücadele! Sıfır Kayıpla 16.5 milyon liralık tasarruf

2018 yılına ait ilerlemeleri açıkladığı 4. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Ülker, “Sıfır Kayıp” hedefiyle geçen yıl 16,5 milyon lira tasarruf etti. Operasyonel mükemmellik çalışmalarıyla hem maddi kayıpla mücadele eden hem de süreçlerini sürekli yalınlaştırarak çalışanlarının ve tedarikçilerinin daha az kaynakla katma değerli işler üretmesini sağlayan Ülker’de 2018’de 16,5 milyon TL tasarruf gerçekleştirildi. 2019 yılında da 10 milyon TL’lik tasarruf öngörülen iyileştirme çalışmaları da sıfır kayıp hedefi doğrultusunda ilerliyor.

2024 hedefine ulaştı

2018 yılında atıklarının yüzde 90’ını geri dönüştüren şirket, 2014’e göre birim üretim başına su kullanımını yüzde 30 azaltarak şimdiden 2024 hedefine ulaştı. Bu rakam, 3 milyon nüfuslu bir ilin günlük su tüketimine eş değer. İyileştirme ve verimlilik çalışmalarıyla kullandığı enerji miktarını azaltmayı hedefleyen Ülker, bu doğrultuda geçen yıl 9 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşit toplam 14,2 bin MWh enerji tasarrufu sağladı. Bu aynı zamanda 2,4 milyon TL maddi tasarruf anlamına geliyor.

“İsrafsız şirket prensibiyle hareket ediyoruz”

Ülker-Türkiye, Orta Asya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan, şirketi ileriye taşırken, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gıda sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Kurulduğumuz ilk günden bu yana israfsız şirket prensibiyle hareket ediyor, sürdürülebilirlik alanında da lider bir şirket olmak için çalışıyoruz. Kuruluşumuzun 80. yılına denk gelen 2024 için belirlediğimiz çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk, liderlik alanlarını kapsayan sürdürülebilirlik hedeflerimize adım adım yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Finansal açıdan 2018 yılında da başarılı performansımızı sürdürerek 554 bin ton satış hacmine, 5,9 milyar TL ciroya ve 779 milyon TL esas faaliyet karına ulaştık.

Farklı paydaş gruplarıyla çalışıyor

Değer zincirimizin vazgeçilmez halkalarının tamamına dokunarak topraktan çiftçiye, çalışanlardan müşterilere uzanan yelpazede tüm paydaşlarımızla beraber gelişmek ve büyümek bizim için önemli. Sektörel ve uluslararası girişimlerde farklı paydaş gruplarıyla beraber çalışıyor, birlikte ve sistemli çalışmanın öneminin farkındayız. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak şirket ve tüm çalışanlar tarafından benimsendiğinde başarılı olacağına inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin katkılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:32
  1. 4. Sürdürülebilirlik Raporu
  2. Ülker
  3. “Sıfır Kayıp” hedefi
  4. Ülker-Türkiye Orta Asya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan

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