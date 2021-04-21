Ülker'den e-ihracat atağı

Yıldız Holding bünyesinde bulunan Ülker’in aralarında Biskrem, Hanımeller ile Albeni’nin de bulunduğu 30 kadar ürünü Amazon Avrupa’da açılan online ‘Ülker Shop’ mağazası aracılığıyla Fransa, İtalya ve Hollanda’da tüketicinin beğenisine sunuldu. Ülker çok yakında, aynı şekilde İspanya, Almanya ve İngiltere’de de satışa başlayacak.

E-Star önemli görevler görüyor

’Ülker Shop’un tüm tedarik ve altyapı sürecini Yıldız Holding çatısı altında sadece online kanallara hizmet vermek üzere kurulan, bu alanda ilk ve tek tedarik şirketi olma özelliğini taşıyan E-Star üstleniyor. Ülker İş Geliştirme Direktörü Utku Soylu, e-ihracatta yeni adımlar attıklarını belirtti. Soylu, şunları söyledi: “Gelinen aşamada ‘Ülker Shop’la Amazon Avrupa’da konumlandırdığımız tüm ürünlerimizin satış, tedarik ve pazarlama gibi operasyonel süreçlerini E-Star’la iş birliği yaparak yönetmeye başladık. Yer aldığımız pazarlara ürünlerimizi farklı kanallardan da sunarak büyüme hedefimizi yakalamak istiyoruz. Amazon Avrupa’da açtığımız ‘Ülker Shop’la ilk etapta Fransa, İtalya ve Hollanda’da ürünlerimizin tüketicilerin adresine teslimi sağlanacak. Bu ülkelerin ardından iki ay içinde İspanya, Almanya ve İngiltere’de de e-ihracat operasyonumuzu hayata geçireceğiz. Hedefimiz, Türkiye’den yönettiğimiz online mağazalarımız aracılığıyla Ülker ürünlerini dünyanın dört bir yanına farklı kanallardan da ulaştırabilmek.”

Hedefimiz pazarı büyütmek

E-Star Global Operasyonlar Lideri Kunter Aşkın ise “Global pazarlarda ürünleriyle müşterinin takdirini kazanan markalarımızı doğru iletişimle ve kaliteden ödün vermeden tüm dünyayla dijitalde buluşturmayı, ilgili pazarlardaki marka farkındalığımızı arttırmayı ve tüm paydaşlarımız için pazarı büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

2019 yılında kuruldu

E-Star, markaları e-ticaret ekosistemine taşıma ve e-ticarete özel ürün ve hizmetler sunma misyonuyla Yıldız Holding bünyesinde 2019 yılında kuruldu. Platform e-ticaret yapmak isteyen şirketlere de hizmet veriyor. İstegelsin ve Getir gibi hızlı teslimat yapan şirketlerde, Avrupa’da Amazon Avrupa, Türkiye’de ise Trendyol ile Gitti Gidiyor gibi pazaryerlerinde müşterilerinin tüm e-ticaret tedarik ve organizasyonunu EStar üstleniyor. D2C (direct to consumer) olarak adlandırılan ve doğrudan tüketiciye ulaşan godiva. com.tr’nin tüm pazarlama ve operasyon süreçlerini de E-Star yönetiyor.