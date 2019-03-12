Ülker Halley’e bi halley oldu karadut marmeladıyla doldu
Ülker Halley’in karadut marmelatlı yeni çeşidi tüketiciyle buluştu.12 Mart 2019 Salı 11:46
Ülker Halley’in karadut marmelatlı yeni çeşidi tüketiciyle buluştu. Sütlü çikolata kaplamalı iki bisküvi arasındaki yumuşacık marshmallow, karadut marmeladıyla buluştu ve bu özel lezzet büyük boy ve atıştırmalık çeşitleri ile raflarda yerini aldı. Halley’in yeni çeşidi Halley Karadutlu’nun da favori atıştırmalıklar arasında yer alması bekleniyor.
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