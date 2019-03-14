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Ülkeler birer birer uçuştan almıştı! Boeing'den flaş 737 Max kararı

Etiyopya Hava Yolları'nın yaşadığı uçak kazasıyla birlikte güvenli olup olmadığı gündeme gelen Boeing 737 Max için Boeing şirketinden yapılan açıklamada bu uçakların tamamının uçuştan kaldırıldığı bildirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:25
Ülkeler birer birer uçuştan almıştı! Boeing'den flaş 737 Max kararı

Etiyopya Hava Yolları'nın ölümcül uçak kazasının gerçekleştiği yerde müfettişlerin yeni bir delil bulmasının ardından Boeing, dünya genelindeki 371 adet Boeing 737 Max'ların tamamını uçuştan kaldırdı.

Bir sakınca olmadığı söylenmişti

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) yaptığı açıklamada, bulunan yeni delil ve uydu görüntülerinin incelenmesiyle 737 Max’ların uçuşunun geçici süreliğine durdurulması kararını aldığı bildirildi. Daha önce birçok ülke Boeing 737 Max’ların uçuştan alınmasına rağmen FAA bu uçakların uçmasında bir sakınca olmadığını söylemişti.

"Kazalarda çok yakın benzerlikler var"

157 yolcunun tamamının hayatını kaybettiği Boeing 737 Max’ın uçuş kayıtlarını içeren kara kutu, incelemek üzere Paris’e gönderildi. Etiyopya Havayolları Kaza Araştırma Bürosu başkanlığında Etiyopyalı bir delegenin Uçuş Veri Kaydedicisi ve Kokpit Kayıt Cihazı’nın Paris’e ulaştırdığını açıkladığı kaydedildi.

FAA’nin bir teftiş heyeti, Milli Ulaştırma Güvenlik İdaresi ile birlikte Etiyopya Havayolları uçak kazasını inceliyor. FAA tarafından yapılan açıklamada, "Bütün taraflar, Etiyopya Hava Yolları'nın yaşadığı kazayla daha önce Lion Hava Yolları kazasının benzer davranışlar sergilediği kanaatine vardı. Etiyopya Hava Yolları'nın kaza mahallinde bulunan delil Lion Hava Yolları'ndaki uçuş yoluyla çok yakın özellik taşıdığın gösteriyor" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:25
  1. Etiyopya Hava Yolları
  2. uçak kazası
  3. Boeing
  4. Boing 737 Max
  5. ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA)
  6. Etiyopya Hava Yolları Kaza Araştırma Bürosu
  7. Uçuş Veri Kaydedicisi
  8. Kokpit Kayıt Cihazı
  9. FAA
  10. Milli Ulaştırma Güvenlik İdaresi
  11. Lion Hava Yolları

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar49 dk önce
    737 max olur 737 nax.... yersen... ee rakip olmayınca ne yapsa yeridir. bi bu bi de air bus. dese ki ben kapattım dükkanı. millet neyle uçacak ki???

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