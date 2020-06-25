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Dünya

Ülkeden kaçan milyarder ifşa etti! Putin'in herkesten sakladığı kızlarının fotoğrafları ortaya çıktı

Rusya lideri Vladimir Putin'in medyadan uzakta tuttuğu çocuklarının fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Servetini kaybeden ve Rusya'yla davalık olan milyarder Sergey Pugaçev'in paylaştığı fotoğraflarda Putin'in kızları Maria ve Katerina görülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:17:00 -
Ülkeden kaçan milyarder ifşa etti! Putin'in herkesten sakladığı kızlarının fotoğrafları ortaya çıktı

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları saklamasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarının fotoğrafları ülkenin gündemine oturdu. Putin'in 1983-2014 yılları arasında evli olduğu Lyudmila'yla olan çocukları Maria ve Katerina’yı gösteren fotoğrafları, Rus lidere yakın isimlerden milyarder Sergey Pugaçev paylaştı. Ülkeyi terk etmek zorunda kalan ve Rusya'ya karşı açtığı 14.4 milyar dolarlık (98 milyar TL) davayı kaybeden Pugaçev fotoğrafları kendi internet sitesinden servis etti.

FOTOĞRAFLAR 2000'Lİ YILLARIN BAŞLARINA AİT

Maria ve Katerina, Pugaçev'in çocuklarıyla beraber Moskova yakınlarındaki bir evde görülüyor. Çocuklar Rus müzik grubu Strelki'yle poz verirken, fotoğrafların 2000'li yılların başlarına ait olduğu düşünülüyor.

Pugaçhev'in çocukları ve Putin'in kızları

MARİA VE KATERİNA ŞU ANDA NE YAPIYOR?

Vorontsova soyadını kullanan 35 yaşındaki Maria, tıbbi araştırma alanında kariyerini sürdürüyor. Maria'nın Hollandalı bir iş adamıyla evlendiği ve çocuk sahibi olduğu belirtiliyor.

33 yaşındaki Katerina ise Tikhonova soyadıyla biliniyor. Rusya merkezli bir yapay zeka girişiminin başında olan Katerina, ülkenin en genç milyarderi Kirill Shamalov'la evliydi. Çift 2018'de boşandı.

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