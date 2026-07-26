  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
26 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi ABD ablukası devam ediyor! 12 geminin rotası değiştirildi Berlin’de LGBT yürüyüşü iptal edildi! Araç aralarına daldı Brezilya'dan ABD'ye şok cevap! Taleplerini kabul etmediler Tahrik dolu sözler paylaşmıştı! Barış Çimen hakkında soruşturma açıldı Kuveyt'ten İran yalanlaması Kılıçdaroğlu rozet takarken Tekin, sahnedekileri azarladı: Lan, tövbe Ya Rabbi... CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!" Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Yağış gidiyor, kavurucu sıcaklar geri dönüyor
Dünya Ölümcül marul salgını: Binlerce kişi hastanelik oldu!
Dünya

Ölümcül marul salgını: Binlerce kişi hastanelik oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ölümcül marul salgını: Binlerce kişi hastanelik oldu!

ABD'de dokuz eyalete yayılan Cyclospora salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. En fazla vakanın görüldüğü Michigan'da sayı 8 bin 100'ü aşarken, yetkililer bütçe kesintileri ve personel eksikliğinin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını belirtiyor.

ABD'de dokuz eyalete yayılan Cyclospora salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. En fazla vakanın görüldüğü Michigan'da sayı 8 bin 100'ü aşarken, yetkililer bütçe kesintileri ve personel eksikliğinin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını belirtiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 14 Temmuz'da Cyclospora enfeksiyonuna ilişkin sağlık uyarısı yayımlamıştı. Ancak Michigan yönetiminin salgın konusunda iki hafta önceden alarma geçtiği ortaya çıktı.

Yetkililer, salgının ilk etapta Taylor Farms tarafından tedarik edilen ve Taco Bell restoranlarında kullanılan Iceberg maruluyla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini, ancak tüm vakaların bu kaynağa bağlanamadığını belirtti. Michigan Baş Tıbbi Yetkilisi Dr. Natasha Bagdasarian, hastaların yaklaşık yüzde 12'sinin ne marul tüketimi ne de fast-food restoranlarıyla bağlantısının bulunduğunu söyledi.

 

Salgınla mücadelede ciddi personel sıkıntısı yaşandığını ifade eden eyalet yetkilileri, COVID-19 dönemine ait federal desteklerin kaldırılması sonrası bulaşıcı hastalık ekiplerinin önemli ölçüde küçüldüğünü açıkladı. Bu nedenle hepatit, HIV ve diğer sağlık programlarında görev yapan personelin salgın araştırmalarına yönlendirildiği belirtildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salgının kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıklarken, Taco Bell ülke genelinde söz konusu marulun kullanımını durdurdu. Taylor Farms da Meksika'nın orta kesiminden tedarik edilen marulları piyasadan çekti.

Yetkililer, Cyclospora parazitinin laboratuvar yöntemleriyle kolay izlenememesi nedeniyle her hastayla yaklaşık 45 dakika süren ayrıntılı görüşmeler yapıldığını, bu durumun da salgın araştırmalarını yavaşlattığını ifade etti. CDC verilerine göre ülkede laboratuvarca doğrulanmış 4 binden fazla, doğrulanmayı bekleyen ise 7 bini aşkın vaka bulunuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23