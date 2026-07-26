Ölümcül marul salgını: Binlerce kişi hastanelik oldu!

ABD'de dokuz eyalete yayılan Cyclospora salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. En fazla vakanın görüldüğü Michigan'da sayı 8 bin 100'ü aşarken, yetkililer bütçe kesintileri ve personel eksikliğinin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını belirtiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 14 Temmuz'da Cyclospora enfeksiyonuna ilişkin sağlık uyarısı yayımlamıştı. Ancak Michigan yönetiminin salgın konusunda iki hafta önceden alarma geçtiği ortaya çıktı.

Yetkililer, salgının ilk etapta Taylor Farms tarafından tedarik edilen ve Taco Bell restoranlarında kullanılan Iceberg maruluyla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini, ancak tüm vakaların bu kaynağa bağlanamadığını belirtti. Michigan Baş Tıbbi Yetkilisi Dr. Natasha Bagdasarian, hastaların yaklaşık yüzde 12'sinin ne marul tüketimi ne de fast-food restoranlarıyla bağlantısının bulunduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede ciddi personel sıkıntısı yaşandığını ifade eden eyalet yetkilileri, COVID-19 dönemine ait federal desteklerin kaldırılması sonrası bulaşıcı hastalık ekiplerinin önemli ölçüde küçüldüğünü açıkladı. Bu nedenle hepatit, HIV ve diğer sağlık programlarında görev yapan personelin salgın araştırmalarına yönlendirildiği belirtildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salgının kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıklarken, Taco Bell ülke genelinde söz konusu marulun kullanımını durdurdu. Taylor Farms da Meksika'nın orta kesiminden tedarik edilen marulları piyasadan çekti.

Yetkililer, Cyclospora parazitinin laboratuvar yöntemleriyle kolay izlenememesi nedeniyle her hastayla yaklaşık 45 dakika süren ayrıntılı görüşmeler yapıldığını, bu durumun da salgın araştırmalarını yavaşlattığını ifade etti. CDC verilerine göre ülkede laboratuvarca doğrulanmış 4 binden fazla, doğrulanmayı bekleyen ise 7 bini aşkın vaka bulunuyor.