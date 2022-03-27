Umman'da taş ocağında toprak kayması! 6 ölü, çok sayıda işçi kayıp
Umman’ın başkenti Maskat’ta taş ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 6 işçinin öldüğü çok sayıda işçinin de kaybolduğu açıklandı.
Umman’ın başkenti Maskat’ta taş ocağında meydana gelen toprak kaymasında 6 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Umman’ın başkenti Maskat’tan yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Al-Dhahirah vilayetindeki Ibri’deki taş ocağında toprak kayması meydana geldi.
Çok sayıda işçi kayıp
Umman Sivil Savunma ve Ambulans Otoritesi (CDAA) tarafından yapılan açıklamada, Pazar günü kuzey Umman’da kaya kaymalarının bir taş ocağını sardığı ve 6 işçinin hayatını kaybettiği, çok sayıda işçinin kayıp olduğu açıklandı.
Taş ocağında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.