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Ülkede flaş gelişme! 88 doktor istifa etti

Nijerya'da görev yapan 88 doktor, kötü çalışma şartlarını gerekçe göstererek görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 19:23
Ülkede flaş gelişme! 88 doktor istifa etti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, maaşların zamanında ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 88 doktor istifa etti.

Nijerya Tıp Derneği (NMA) Başkanı Dr. Kabiru Zubair, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin Kogi eyaletinde 88 doktorun, kötü çalışma koşulları ve sağlık sektörüne yatırımın yapılmaması dolayısıyla istifa ettiğini belirtti.

Yurt dışında daha iyi iş buldular

Zubair, görevini bırakan doktorların yurt dışında daha iyi iş bulduklarını, o yüzden istifa ettiklerini kaydetti.

Hükümete doktorların durumunun iyileştirilmesi çağrısında bulunan Zubair, "Doktorlar ve sağlık çalışanları, dünyanın her tarafında önemli insanlardır. Bunun için buradaki doktorların maaşlarının zamanında ödenmesi ve onlara iyi çalışma koşulları sağlanması gerekir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 19:23
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