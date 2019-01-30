Ülkede faciadan dönüldü! Cumhurbaşkanının konuşma yaptığı platform çöktü
Afrika ülkesi Çad'da, Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin konuşma yaptığı platform çöktü. Meydana gelen olayda yaralanan olmadı.30 Ocak 2019 Çarşamba 18:02
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi konuşma yaparken üzerinde bulunduğu platform çöktü.
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi konuşma yaparken seyircilere el salladığı sırada üzerinde bulunduğu platform çöktü. Korumalarıyla beraber yere düşen Debi, kazadan yara almadan kurtuldu. Tekrar ayağa kalkan Debi, konuşmasına devam etti. Olayda yaralanan olmadı.
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