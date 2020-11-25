Ülkede casus krizi! İhaneti tespit ettiler

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) gerçekleştirilen özel operasyonun ardından, Ulusal Muhafız birliklerinden bir komutanın Ukrayna’nın savunma alanındaki bilgileri Rusya Federasyonu’nun “özel servislerine” ilettiğini belirlendi.

Soruşturmaya göre, 2019'da Ukraynalı asker, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay temsilcilerince işe alındı. Casus, uluslararası ortaklar tarafından Ulusal Muhafız birimlerine askeri yardım sağlanması ve yabancı eğitmenlerin faaliyetlerine ilişkin bilgi topladı. Ayrıca Rus istihbaratı Ukrayna'nın askeri tesislerinin yerleşim planı ile ilgileniyordu.

Casusun hizmet yeri ve ikametgahında yapılan aramalarda, yasadışı faaliyetleri ile ilgili delil elde edildi. Ele geçirilen teknolojik cihazların bilgi aktarmada kullanıldığı düşünülürken casusun yaptığı operasyonlar karşılığında aldığı paraların banka kartlarına ilişkin kanıtlar da bulundu.

Operasyon Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) tarafından yapıldı.

Halihazırda casusun Ukrayna iç hukuku kapsamında ceza kanunun 111. maddesine ilişkin (vatana ihanet) bir suç işlediği için tutuklandığı duyuruldu.

Kaynak: star.com.tr