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Dünya Ülkede askeri helikopter düşmüştü! Mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı
Dünya

Ülkede askeri helikopter düşmüştü! Mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-09 00:13:00 -
Ülkede askeri helikopter düşmüştü! Mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı

Tunus Savunma Bakanlığı, irtibatın kesildiği askeri helikopterin denize düştüğünü ve helikopterde bulunan 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tunus’ta Bizerte yakınlarında 4 mürettebatla gece uçuşu icra ettiği sırada irtibatın kesildiği askeri helikopterin denize düştüğü tespit edildi. Tunus Savunma Bakanlığı, helikopterde bulunan 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, kazanın nedeni olarak askeri hava filosunun modernize edilmemesini göstererek, Savunma Bakanı Imed Memmich'e askeri teçhizatı yenileme çağrısında bulundu.

Cansız bedenlerine ulaşıldı

Tunus Donanması, yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında iki askerin cansız bedenine ulaştı.

Öte yandan Tunus’ta 2021'de bir gece tatbikatı sırasında bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetmişti.
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