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Ülke yol geçen hanına dönmüş, bunun derdi Türkiye! Suriye'den skandal Adana Mutabakatı açıklaması

Terör örgütlerinin yol geçen hanına çevirdiği, Türkiye'nin de sınır komşusu olduğu için kendi sınır güvenliğini sağlamak adına operasyon düzenlediği Suriye'den skandal bir açıklama geldi. Son günlerde gündemden düşmeyen Adana Mutabakatı hakkında açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin söz konusu anlaşmayı 2011'den beri ihlal ettiğini savundu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:04
Ülke yol geçen hanına dönmüş, bunun derdi Türkiye! Suriye'den skandal Adana Mutabakatı açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili tarafından yapılan bir açıklamada, “Türkiye teröristleri destekleyerek ve Suriye topraklarını işgal ederek Adana Mutabakatı’nı 2011’den beri ihlal ediyor” denilerek yeni skandala imza atıldı.

Sputnik'in aktardığına göre Suriye devlet televizyonuna konuşan ancak ismi verilmeyen bir Suriye Dışişleri kaynağı şu ifadeleri kullandı:

"Suriye, her ne şekilde olursa olsun terörün her haliyle mücadele hakkında olan Adana Mutabakatı'nı ve onunla ilgili olan tüm anlaşmaları destekliyor ve onlara uyuyor. Ancak Türkiye rejimi 2011'den günümüze kadar terörizme sponsorluk yapıp onu destekleyerek, militanları eğiterek, onların Suriye'ye gelmelerini kolaylaştırarak ya da kendisine itaat eden terörist gruplar veya doğrudan Türk ordusunun yardımıyla Suriye topraklarını işgal ederek, bu anlaşmayı ihlal ediyor."

"Ülkene sahip çık"

Teröristlerin cirit attığı Suriye'nin Türkiye hakkında böyle skandal bir açıklamada bulunması, "Ülkene sahip çık, teröristlerden arındır, PKK ile anlaşma yapan Esed rejimi için iddialı sözler" gibi tepkilere neden oldu.

Erdoğan gündeme getirdi

1998 yılında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde çıkan krizin ardından imzalanan Adana Mutabakatı önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Erdoğan, Rusya ziyaretinde Putin'in de bu mutabakata atıfta bulunduğunu belirterek "Nitekim Sayın Putin de bunu özellikle gündeme getirdi; 'Adana Mutabakatı önemli bir konu. Türkiye bunu işlemeli' dedi. Bunun Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını hissettirebileceği önemli bir anlaşma olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

Kendi ülkeni kendin

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 15:04
  1. Adana Mutabakatı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Esed rejimi
  4. Suriye
  5. Suriye Dışişleri Bakanlığı

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