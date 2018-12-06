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Ülke şokta! Savaş uçakları havada çarpıştı

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Deniz Piyadelerine ait iki askeri uçağın Japonya açıklarında çarpıştığı bildirildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 06:31
Ülke şokta! Savaş uçakları havada çarpıştı

Deniz Piyadeleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssünde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18  tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı ve uçakların düştüğü belirtildi.

Açıklamada "6 Aralık'ta (Japonya saatiyle) 02.00'de Japonya'nın 200  mil açıklarında kazaya karışan ABD Deniz Piyadeleri uçaklarına yönelik arama  kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada yaralanan bir personel Japon Deniz  Savunma Kuvvetleri tarafından kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Uçakların çarpışmasının nedenine ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

ABD'den Rusya Pasifikte rest

Diğer taraftan ABD Donanmasının "USS McCampbell" adlı Alreigh Burke  sınıfı güdümlü füze destroyerini Japon Denizi'nde Rusya'nın hak iddia ettiği  Büyük Peter Körfezi'ne sevk ettiği bildirildi.

ABD Donanmasını açıklamasında destroyerin, Rusya'nın körfez üzerindeki  iddialarına karşı "serbest seyir operasyonu" için gönderildiği aktarıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 06:13
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