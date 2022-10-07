Ülke puanı kaç oldu? UEFA ülke puanı kaç?
Temsilcilerimiz Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçlarında ülkemizi temsil ederken ülke puanının kaç olduğu, sıralama merak ediliyor. Peki, UEFA ülke puanı kaç?
Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, Avrupa arenasında önemli karşılaşmalara çıktı. Bu sebeple Türkiye'nin ülke puanı araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA ülke puanı kaç oldu?
Ülke puanı kaç oldu? UEFA ülke puanı kaç?
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Trabzonspor ise Monaco'ya 3-1 mağlup oldu. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir deplasmanda Rigas ile 0-0 berabere kaldı. Bir diğer temsilcimiz Sivasspor ise evinde Ballkani'ye 4-3 yenildi.
Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında bir basamak yükseldi ve Hırvatistan'ı geçerek 18.sıraya yerleşti.
UEFA ülkeler sıralaması:
İngiltere
İspanya
Almanya
İtalya
Fransa
Hollanda
Portekiz
İskoçya
Belçika
Avusturya
Sırbistan
Norveç
Çekya
İsviçre
Ukrayna
Rusya
Danimarka
Türkiye
Hırvatistan
Yunanistan