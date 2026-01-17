“Ülke porno kanalına döndü” diyenler “uçan kerhaneye” kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile Ela Rümeysa Cebeci'ninde olduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasının ardından “ahlak simsarlığına” soyunan “Saraçhane Bülbülleri”, Ekrem’in “uçan kerhane”ye dönen jetinden sonra dut yemişe döndü.

Mehmet Akif Ersoy ile Ela Rümeysa Cebeci’nin muhafazakar kesimden gelmesini fırsat bilerek “Kemalistlerin daha ayakları yere basan bir ahlak ve aile anlayışı var" diyerek dindar kesimi, “uçkur düşkünü cinsi sapıklar” olarak lanse etmeye çalışan İmamoğlu medyası ve paralı trolleri, içerisinde “cinsel ilişki odası” olan ve Ekrem İmamoğlu’nun adamları tarafından kullanılan kiralık jetle ilgili tek kelime etmedi.

Bu isimlerinden başında gelen ve Ela Rümeysa Cebeci rezaleti patlak verdiğinde "Ülke porno kanalına döndü ya" diyerek ahlâk tüccarlığı yağan oyuncu müsveddesi Berna Laçin'in de tüm Türkiye’yi sarsan ve içerisinde her türlü çarpı ilişki ve uyuşturucu rezaleti barındıran jet skandalı ile ilgili sessizliğe büründü.

Ekrem İmamoğlu’nun hakkında çıkan Derya Çayırgan isimli eski voleybolcu ile ilgili gayrimeşru ilişki rezaleti sonrası sessizliğe bürünen Berna Laçin ve hempalarına seslenen sosyal medya kullanıcıları, yaşanan çifte standarda tepki gösterdi.

İşte Berna Laçin’in İmam Hatip mezunu olduğu öne sürülen Ela Rümeysa Cebeci hakkında yaptığı o paylaşımı: