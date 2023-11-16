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Dünya Ülke katliam gibi kazayla sarsıldı: 36 ölü 19 yaralı
Dünya

Ülke katliam gibi kazayla sarsıldı: 36 ölü 19 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 08:12:00 -

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde yolcu otobüsü yaklaşık 300 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazada, 36 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, otobüsün Cemmu Keşmir’den Kishtwar’a gittiği belirtilerek, aşırı kalabalık olduğu ve aşırı hız yaptığı aktarıldı.

Kazanın kesin nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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