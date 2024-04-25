  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan, Fatih Erbakan'ı çay sohbetine çağırmadı! Ahmet Hakan 'Bu yüzden' diyerek sebebini açıkladı

Kemalist tokatçısı Özdil’den Özgür Özel’e zehir zemberek sözler!

Altın alacaklar dikkat: Kritik karar bugün açıklanıyor!

Başörtülü olduğuna bakmayın! Safını çoktan belirlemiş! CHP’nin şeytanla imtihanı

Polat çifti hakim karşısında! Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Gözyaşlarına boğuldu! Aylık gelirleri açıkladı!

Bakan Tekin öğretmen ataması için gün verdi

Dolar ve euro için bugün çok kritik!

Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte Türkiye'nin "aşı üretim üssü"

Marketlerde satılan o sütlerde kuş gribi virüsüne rastlandı! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyor

TBMM'nin gündemi emekliler! Maaş zammına ek sosyal refah desteğinin detayları belli oldu! Ne kadar zam gelecek?
Dünya Ülke karıştı! Terör örgütü üyelerinin kaldığı hapishanenin duvarları yıkıldı: 118 mahkum kaçtı!
Dünya

Ülke karıştı! Terör örgütü üyelerinin kaldığı hapishanenin duvarları yıkıldı: 118 mahkum kaçtı!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 16:15:00 -
Ülke karıştı! Terör örgütü üyelerinin kaldığı hapishanenin duvarları yıkıldı: 118 mahkum kaçtı!

Nijerya’da şiddetli yağışlar sonucu hasar alan ve Boko Haram terör örgütü üyelerinin kaldığı bilinen hapishaneden 118 mahkum kaçtı.

Nijerya’nın başkenti Abuja'nın kuzeybatısında yer alan Suleja’daki hapishanede şiddetli yağışlar nedeniyle hasar meydana gelmesi sonucu mahkumlar firar etti. Hapishane Sözcüsü Adamu Duza yaptığı açıklamada, birkaç saat süren sağanak yağışın, hapishaneyi çevreleyen duvarın ve tesisin bazı kısımlarının yıkılmasına neden olduğunu söyledi.

118 mahkum kaçtı 10'u yakalandı

Hapishaneden 118 mahkumun kaçtığını belirten Duza, kaçan mahkumlardan 10’unun yakalandığını güvenlik güçlerinin operasyonunun devam ettiğini kaydetti.

Kaçan mahkumların kimlikleriyle ilgili bilgi verilmezken, Boko Haram örgütü üyelerinin söz konusu hapishaneye konulduğu biliniyor.

2020'den bu yana 5 binden fazla mahkum firar etti

Son yıllarda mahkumların yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı aşırı kalabalık hapishanelerden kaçması Nijerya'da büyük bir güvenlik sorunu haline geldi. 2020'den bu yana 5 binden fazla mahkumun firar ettiği ülkede, 2022’de Abuja’daki bir hapishaneye düzenlenen baskında 440 mahkum kaçmıştı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nijerya Kralı Segun Aremu öldürüldü
Nijerya Kralı Segun Aremu öldürüldü

Dünya

Nijerya Kralı Segun Aremu öldürüldü

Nijerya kan gölüne döndü
Nijerya kan gölüne döndü

Dünya

Nijerya kan gölüne döndü

Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor
Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

Dünya

Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

Nijerya yeni menenjit aşısını uygulayan ilk ülke oldu!
Nijerya yeni menenjit aşısını uygulayan ilk ülke oldu!

Sağlık

Nijerya yeni menenjit aşısını uygulayan ilk ülke oldu!

Nijerya'da katliam gibi kaza
Nijerya'da katliam gibi kaza

Dünya

Nijerya'da katliam gibi kaza

Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi öldü
Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi öldü

Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23