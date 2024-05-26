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Dünya Ülke felaketi yaşadı! BM'den destek açıklaması
Dünya

Ülke felaketi yaşadı! BM'den destek açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-26 23:15:00 -
Ülke felaketi yaşadı! BM'den destek açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, toprak kaymasından etkilenen Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'ye destek sağlayacaklarını ifade etti.

Guterres, X sosyal medya hesabından, yüzlerce kişinin can kaybına neden olan toprak kayması nedeniyle Papua Yeni Gine halkına dayanışma mesajı gönderdi.

BM'nin destek için ekiplerini hazırladığını belirten Guterres, hükümetin çabalarına yardım sağlanacağını kaydetti.

150 ev toprak altında kaldı

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 24 Mayıs'taki afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini bildirmişti.

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