Ülke bu ineklere mi emanet edilecek ‘İnek Bayramı’ rezaletine tepki büyüyor

Zekeriya Say Resul Ekrem Şahan

Başını CHP’nin çektiği zillet paydaşları, ülkeyi 1990’ların koalisyon karanlığına götürmeyi vaat ederken, arka bahçeleri konumundaki üniversitelerde ise 28 Şubat’ı andıran rezillikler sahneleniyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenim gören ve sözde ‘İnek bayramı’ adı altında İslam’ın mukaddes değerleriyle dalga geçen öğrenci görünümlü provokatörler hakkında gereğinin yapılmaması kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

Bu reziller mi ülkeyi yönetecek?

Geleceğin yöneticilerinin ve üst düzey bürokratlarının yetiştiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, ‘ineklik’ adı altında Allah’ın son dini İslam’ın mukaddes değerleriyle dalga geçilmesinin öğrencilik değil provokatörlük olduğun ifade eden uzmanlar, Akit’e özel açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığı Valilik Kararnamesi’yle Türkiye’nin ilk başörtülü valisinin atandığı gün gerçekleşen skandal etkinliği gazetemize değerlendiren Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yahya Özdemir, “Milletin değerleriyle uğraşmak, uğraşan kişiye faydadan ziyade zarar verir. 28 Şubat’ı tekrar geri getirmek, o dönemin karanlığını tekrar hortlatmak mümkün olmayacak. Onlar başaramadılar, İnşallah bundan sonra da Rabim onları muvaffak etmeyecek. Şu anda dünyada yükselen bir değer var. Bu yükselen değerin ilk 5 ülkesi arasında Türkiye de var. Onun için içten de dışarıdan da bazı mihraklar Türkiye’nin yükselişini engellemeye çalışıyorlar. Bu engelleme çabalarından bir tanesi ekonomiyi çökertme, diğer ise manevi kalkınmayı çökertme. Ama başarılı olamayacaklar” dedi.

Kutsallarımız sistematik saldırı altında

Avukat Hamza Uçan ise, İslam’a yönelik bu tarz saldırıların sadece 28 Şubat döneminde gerçekleşmediğine, bugün de sistematik olarak devam ettiğine dikkati çekerek “Dolayısıyla biz bunu, Allah’a, İslam’a, Peygamber’e yönelik aykırı beyanları sadece belirli bir dönemde ait olaylar olarak değerlendirip o döneme benzetirsek yanlış yaparız. Buradaki durum sistematik. Burada sevindirici olan ise az sayıda öğrenci de olsa ilk defa açık açık tepki göstermesidir. Bu, takdire şayan duruşun kıymetinin bilinmesi ve hukuki olarak arkasında durulması gerekir. Bu tür rezilliklere tevvessül eden insanların hukuki adımlarla caydırılması şarttır. Halkın kutsallarına yönelik aykırı beyanlar şu anda ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ gibi oldukça muğlak bir madde üzerinden değerlendiriliyor. Bu ülkede nasıl ki Mustafa Kemal’e yönelik 5816 sayılı kanun var, kutsallarımıza yönelik aykırı eylemlere de bu tarz bir kanunun olması gerekiyor” dedi.