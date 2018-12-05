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Ülke ayakta! Lübnan sınırında İsrail hareketliliği

İsrail dün ülkenin kuzeyinde başlattığı "tünel operasyonu" kapsamında Lübnan sınırına toprak yığarak set oluşturuyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:40
Ülke ayakta! Lübnan sınırında İsrail hareketliliği

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçlerinin Lübnan sınırındaki hareketliliği devam ediyor. İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu iddiasıyla başlattığı operasyon kapsamında sınıra toprak yığarak set oluşturuyor.

NNA'nın haberinde ayrıca, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kerum eş-Şeraki bölgesinin karşısındaki askeri noktadan bir gözetleme balonu havalandırdığı ve İsrail ordusuna ait zırhlı araçların da Lübnan sınırının karşısında devriye gezdiği belirtildi.

Hizbullah sessizliğini koruyor

Lübnan Hizbullahı ise İsrail'in operasyonuna karşı sessizliğini koruyor.

Örgüte yakın medya kuruluşlarında İsrail'in Lübnan sınırında başlattığı operasyonla ilgili birçok haber çıksa da örgütten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu öne sürülerek bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:40
  1. lübnan israil sınırı
  2. lübnan sınırında hareketlilik

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