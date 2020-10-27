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Spor ULEB Avrupa Kupası'ndaki Nanterre 92-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi
Spor

ULEB Avrupa Kupası'ndaki Nanterre 92-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:10:28 -
ULEB Avrupa Kupası'ndaki Nanterre 92-Frutti Extra Bursaspor maçı ertelendi

ANKARA (AA) - Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı ile Nanterre 92 arasındaki ULEB Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçı, Fransız kulübündeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bu akşamki karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Nanterre 92 Kulübü, takımda birçok basketbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle mücadelenin ertelenmesini talep etti.

Frutti Extra Bursaspor'un, Slovenya ekibi Cedevita Olimpija ile 2. haftada oynaması gereken maç da salgın yüzünden ileri bir tarihe alınmıştı.

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