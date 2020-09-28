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Spor ULEB Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlıyor
Spor

ULEB Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Normal sezonun yarın başlayacağı turnuvada Türkiye'yi, Bahçeşehir Koleji ve Frutti Extra Bursaspor temsil edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:45:43 -
ULEB Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlıyor

ANKARA (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2020-21 sezonu yarın başlayacak.

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonun normal sezonu, 29 Eylül-16 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Turnuvada yer alan Türk takımlarından Bahçeşehir Koleji, A Grubu, Frutti Extra Bursaspor ise D Grubu'nda mücadele edecek.

Altışarlı 4 grupta yapılacak 10'ar maç sonunda ilk 4'e giren ekipler, son 16 gruplarına kalacak. Dörderli 4 gruptaki 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2'de yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final, yarı final ve final eşleşmeleri, 3 maç kazanan takımın galip olacağı seriler halinde yapılacak.

ULEB Avrupa Kupası'na katılan Türk takımlarının ilk hafta programı şöyle:

Yarın:

20.00 Frutti Extra Bursaspor - Dolomiti Energia (İtalya)

30 Eylül Çarşamba:

19.00 Bahçeşehir Koleji - JL Bourg (Fransa)

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