ULEB Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlıyor
Normal sezonun yarın başlayacağı turnuvada Türkiye'yi, Bahçeşehir Koleji ve Frutti Extra Bursaspor temsil edecek
ANKARA (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2020-21 sezonu yarın başlayacak.
Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonun normal sezonu, 29 Eylül-16 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Turnuvada yer alan Türk takımlarından Bahçeşehir Koleji, A Grubu, Frutti Extra Bursaspor ise D Grubu'nda mücadele edecek.
Altışarlı 4 grupta yapılacak 10'ar maç sonunda ilk 4'e giren ekipler, son 16 gruplarına kalacak. Dörderli 4 gruptaki 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2'de yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.
Çeyrek final, yarı final ve final eşleşmeleri, 3 maç kazanan takımın galip olacağı seriler halinde yapılacak.
ULEB Avrupa Kupası'na katılan Türk takımlarının ilk hafta programı şöyle:
Yarın:
20.00 Frutti Extra Bursaspor - Dolomiti Energia (İtalya)
30 Eylül Çarşamba:
19.00 Bahçeşehir Koleji - JL Bourg (Fransa)