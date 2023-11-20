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Dünya Ulawun Yanardağı'nda patlama
Dünya

Ulawun Yanardağı'nda patlama

Yeniakit Publisher
2023-11-20 15:12:00 -
Ulawun Yanardağı'nda patlama

Pasifik'teki ada ülkesi Papua Yeni Gine'de bulunan Ulawun Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'deki Ulawun Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası volkanik dumanın 15 bin metre yüksekliğe eriştiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, patlamanın, Japonya kıyılarına erişecek tsunami dalgalarına yol açabilme ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Deniz seviyesinde "anormal yükselme" saptanmadığı aktarılan açıklamada, sahil şeridinde yaşayanların uyarılara duyarlı olması istendi.

Açıklamada, olası tsunami dalgalarının, öncelikle başkent Tokyo'nun güney bölgesi açıklarındaki Izu takımadalarına ulaşabileceği belirtildi.
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