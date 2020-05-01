Ulaştırmada fahiş fiyatlar uygulanmasına son
COVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kara yolu yolcu taşımacılığında yer alan firmaların sefer sayılarını azaltması ve seferlerin izne bağlanmasının ardından bazı işletmelerin otobüslerini belli bir kısmını dolduktan sonra yola çıkarmaya başlaması üzerine yaşanılan sıkıntıla-ra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı el koydu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, “Söz konusu durum nedeniyle vatandaşlarımız hem izin alma hem de otobüslerin belli oranda dolmasını beklemeleri nedeniyle terminallerde sabahlamak zorunda kalmaya başladı. Bu durumun vatandaşların lehine düzeltilmesi amacıyla Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde sektöre yönelik geçici bazı düzenlemeler yaptık. Kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk. Bu indirimle tarifeli yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret tarifesi belirlenmiş oldu. Bu sayede firmaların düzenleyeceği sefer sayısını da artırmalarına vesile oluyoruz” dedi.