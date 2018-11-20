THY- Banjul
0553 313 94 23

Ulaştırma ve lojistik sektörü Sakarya'da buluşacak

Sakarya Üniversitesinde 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek "2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi"nde sektörün önde gelen firmaları bir araya gelecek

20 Kasım 2018 Salı 15:13
Ulaştırma ve lojistik sektörü Sakarya'da buluşacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) sektörün önde gelen firmalarının katılımıyla 22-23 Kasım tarihlerinde "2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" düzenlenecek.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Post-Global Dünyada Lojistikte Rekabet ve İş Birliği" başlığıyla gerçekleştirilecek kongrede, sektörün sorunlarının yanı sıra küresel rekabet ortamlarında iş birliği konuları görüşülecek.

SAÜ ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ortaklığında düzenlenen kongrede, iki gün boyunca 8 konu başlığı, 9 farklı oturumda tartışılacak.

Kongreye, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Lojistik Daire Başkanı Kemal Güney'in yanı sıra THY, DHL, Ekol Lojistik AŞ, Şişecam Topluluğu ve Netlog Lojistik'in yöneticilerinin katılımı bekleniyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:13
  1. "2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi"
  2. "Post-Global Dünyada Lojistikte Rekabet ve İş Birliği"
  3. Sakarya
  4. Sakarya Üniversitesi
  5. Ulaştırma ve Lojistik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ulaştırma ve lojistik sektörü Sakarya'da buluşacak
    1. Ulaştırma ve lojistik sektörü..
    2. Stadyumda robotik ve kodlama eğitimi
    3. Hindistan'da orduya ait mühimmat..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
    5. Rusya'dan Kuzey-Güney Ulaştırma..
    6. Medipol Başakşehir'den anlamlı davranış
    7. "Gelin arabası"yla soygun girişimine..
    8. Trabzonspor'a Juraj Kucka'dan kötü haber
    9. Çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce..
    10. Endonezya'da ölü balinanın midesinden..
    11. MHP'den istifa eden başkana sert tepki!
    12. Doğal gaz bağlantısı sırasında büyük..
    13. 'Hıyar' deyip geçme! İngilizlere göre..
    14. Kosova INTERPOL üyeliğine alınmadı
    15. Şanlıurfa'da 1 yaşındaki bebeğin..
    16. Petrol devi Türkiye'de sondaj yapacak
    17. Derbi öncesi Beşiktaş'ta deprem!
    18. Sözcü’nün yalanı elinde patladı
    19. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    20. Yerli 'drone savar'a, yurt dışından..
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı