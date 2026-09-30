CHP'de 'Yeni Parti' çatlağı: İstanbul'da 3 belediye başkanı ihraç edildi

Her fırsatta "demokrasi" ve "kucaklaşma" söylemlerinin arkasına saklanan CHP, kendi içinde patlak veren koltuk savaşları ve ihraç furyasıyla sarsılmaya devam ediyor. İstanbul'un kritik ilçelerinde yönetimi elinde bulunduran CHP'de kriz büyüyor. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

3 BAŞKAN PARTİDEN ÇIKARILDI

CHP'de yaşanan gelişmelerin ardından Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanlarının parti üyeliklerine son verildi. Kararın, söz konusu belediye başkanlarının "Yeni Parti" olarak ifade edilen oluşumun ilçe kongrelerine katılmaları gerekçesiyle alındığı bildirildi.

İhraç edilen isimler arasında Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu yer aldı. Üç isim de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul'daki belediye başkanları olarak göreve gelmişti.

CHP'DE İÇ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

İhraç kararı, CHP'de son dönemde yaşanan parti içi gelişmelerin ardından geldi. Kararın ardından İstanbul'daki üç ilçenin belediye başkanlarının siyasi durumları ve belediyelerdeki yönetim sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Gelişmelere ilişkin ayrıntıların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.