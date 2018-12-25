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Ulaştırma ve haberleşme altyapısına 537 milyarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ulaştırma ve haberleşme altyapısına bugüne kadar 537 milyar lira yatırım yapıldığını ifade etti.

25 Aralık 2018 Salı 12:35
Ulaştırma ve haberleşme altyapısına 537 milyarlık yatırım

Bakanlığının çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 16 yıldır ülke ve millet için kesintisiz çalıştıklarını söyledi. Ulaştırma ve haberleşme altyapısına bugüne kadar 537 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Turhan, bunun 100 milyar liradan fazlasını kamu-özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Turhan, bu yıl da geçmişte olduğu gibi birbirinden önemli dev projeleri hizmete sunduklarını vurgulayarak, 3 bin 510 projeye de devam ettiklerini aktardı. Bu yıl dünyanın en büyük projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı’nın ilk fazını 29 Ekim’de hizmete açtıklarını anımsatan Turhan, gelecek yıl İstanbul, Bursa ve İzmir’i birbirine bağlayacak 426 kilometre uzunluğundaki otoyol projesini tamamlayarak, hizmete almayı planladıklarını ifade etti.

Turhan, ülkenin dört bir yanında başlatılan hızlı tren ve yüksek hızlı tren inşa çalışmalarına gelecek yıl da devam edeceklerini ifade ederek, “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı inşasını 2019 yılı sonunda tamamlamak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Turhan, kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulamasının geçen yıl mayıs ayında kademeli olarak kaldırıldığını belirterek, “AKN uygulaması, 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen kalkacak. Böylece internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:35
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  5. kamu-özel sektör
  6. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı
  7. Adil Kullanım Noktası (AKN)

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