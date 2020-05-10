  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:07:56 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan "Anneler Günü" paylaşımı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bize sevgi ve merhamet aşılayan, cennet kokulu tüm annelerimizin Anneler Gününü gönülden kutlarım." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Anneler Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Söz konusu anneler olduğunda ne söylense kifayet etmez ne dense eksik kalır duyguları ifadeye. Benim aklıma hep sevgi ve merhametin vücut bulmuş hali gelir, anne deyince. Bazı yollar vardır, bizi sevdiklerimize ulaştırır. Bazı yollar vardır, bizi hayallerimize ulaştırır. Bazı yollar vardır gönülden gönüle uzanır, bizi birbirimize bağlar. O yolların harcında sevgi vardır. Sevgi bağı, en çok annelerle evlatlar arasında bulunur. Bize sevgi ve merhamet aşılayan, cennet kokulu tüm annelerimizin Anneler Gününü gönülden kutlarım."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı