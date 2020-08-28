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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor:
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor:

"Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 755 kilometrelik yol ağından 316 kilometresi etkilendi"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:12:01 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor:

GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 755 kilometrelik yol ağından 316 kilometresinin etkilendiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları kapsamında Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık ve Çaldağ beldelerinde incelemelerde bulundu, yol çalışmalarının yapıldığı alanları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Afetzedelerin dert ve taleplerini dinleyen Bakan Karaismailoğlu, vatandaşın devlete olan güveninin güçlerine güç kattığını söyledi.

Giresun'un sahip olduğu 755 kilometrelik yol ağından 316 kilometresinin etkilendiğini bilgisini veren Karaismailoğlu selden zarar gören yolların yeniden inşa edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü aktardı.

Afetzede vatandaşların yaşadığı acıların ve sıkıntıların tüm Türkiye’nin ortak derdi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın devletimize olan güvenini gördükçe gücümüze güç katıyoruz. İncelemelerimizi ve çalışmalarımızı bölgedeki tüm bakan arkadaşlarımızla birlikte dört koldan yürütüyoruz. Afetin etkilerini ortadan kaldırıp vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesi için tüm çabamız. Yaşadığımız zorluluğu kısa zamanda aşacağız. Acımız ortak, her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz. Vatandaşımızın yanındayız."

Karaismailoğlu, incelemeleri sırasında sohbet ettiği vatandaşların taleplerini ve dertlerini dinledi.

Evlerinin önü kayalardan ve topraktan kapanan vatandaşların yardım istemesi üzerine, Karaismailoğlu sorunun hızla çözülebilmesi için talimat verdi.

Bakan Karaismailoğlu afetten psikolojik olarak en çok etkilenen çocuklarla da özel olarak ilgilendi.

Karaismailoğlu, karşılaştığı çocuklara tek tek konuşarak moral verdi.

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