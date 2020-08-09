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Siyaset

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ekonomimiz dimdik ayakta ve tüm şantiyelerimiz faal bir şekilde çalışıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ekonomimiz dimdik ayakta ve tüm şantiyelerimiz faal bir şekilde çalışıyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 08:17:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ekonomimiz dimdik ayakta ve tüm şantiyelerimiz faal bir şekilde çalışıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde şantiyelerde gerekli tüm tedbirleri alıp çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Ekonomimiz dimdik ayakta ve tüm şantiyelerimiz faal bir şekilde çalışıyorlar." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde gerekli tüm tedbirleri alarak şantiyeleri yeniden dizayn ettiklerini söyledi.

Canla başla çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde kara yollarının 1200 noktada çalışması var. Deniz, hava ve demir yollarını saymıyorum. Onları da sayarsanız 4 binleri, 5 binleri bulur. Bunların hepsi ülkemizin gücünü, büyüklüğünü ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapamayacağımız hiçbir işin olmadığının kanıtıdır. Ekonomimiz dimdik ayakta ve tüm şantiyelerimiz faal bir şekilde çalışıyorlar."

Ülkede hem maddi açıdan hem de mühendislik açısından büyük işler yürütüldüğünü söyleyen Karaismailoğlu, "Yıllar önce bu projeleri dışarıdan gelen müteahhitler, bizimkileri taşeron alarak yaparlardı. Artık o devirler bitti. Bizim müteahhitlerimiz mühendislik açısından büyük işler yaparken dünyada da büyük işler yapıyorlar. İnşaat, ulaşım, yapı ve iletişim sektörümüz dünya çapında işler beceriyorlar. Çanakkale Köprüsü 2,5 milyar avroluk bir iş. Burası tamamen Türk mühendisleriyle yapılıyor. Buranın finansı da yurt dışından sağlanıyor." dedi.

Karaismailoğlu, amaçlarının, vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğunu, yürüttükleri tüm işlerde çok başarılı olacaklarını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bunları bir bir bitirip vatandaşlarımızın gönlüne gireceğiz. Hep beraber inşallah en iyi şeylere layık olan ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacağız. İnşallah 2023'ten sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz bölgesinde lider, dünyada ekonomisi en gelişmiş ülkeler arasına yerleşip devam edecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın."

Hayme Ana'nın kabrini ziyaret etti

Bakan Karaismailoğlu, programı kapsamında Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "devlet ana" olarak anılan "Hayme Ana"nın kabrini ziyaret etti.

Karaismailoğlu, Tavşanlı ilçesinde de incelemelerde bulundu.

 

 

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