Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı... Türkiye şartlarını kabul ettirdi! Siyonist uşağı Instagram geri adım attı

RECEP YEŞİL

Türkiye, şartlarını terör devleti İsrail'in propagandasını yapan sosyal medya platformu Instagram'a şartlarını kabul ettirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli ifadeler kullandı.

Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

"Katalog suçları kapsamında olan içerikler kaldırılacak. Görüşmeler sonunda belli kararları aldık. Yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı müdahale gerçekleştirilecektir. Haklar tam olarak koruncaktır. Silinen hesaplar ile ilgili adil bir uygulama gözetilecektir. Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır. Bu çerçevede önemli mesafe katedilmiştir. Yakın zamanda META yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılım sağlayacaklarını bildirmek isterim. Katalog suçları ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız"

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."