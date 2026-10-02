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Gündem ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ve CAATSA açıklaması! "Erdoğan benim dostum, hep onu mutlu edecek şeyi yaparım"
Gündem

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ve CAATSA açıklaması! "Erdoğan benim dostum, hep onu mutlu edecek şeyi yaparım"

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ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ve CAATSA açıklaması! "Erdoğan benim dostum, hep onu mutlu edecek şeyi yaparım"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik sürdürülen CAATSA yaptırımlarıyla ilgili yöneltilen sorulara dikkat çekici bir yanıt vererek, yaptırımlar konusunda herhangi bir engel bulunmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu belirtti.

Türkiye'ye yönelik devam eden CAATSA yaptırımları sorulan ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump, "CAATSA'da engel yok. Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Her zaman Erdoğan'ı mutlu edecek şeyi yaparım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarıyla ilgili konuştu. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Trump, yaptırımlarda bir engel bulunmadığını belirtti.

 

TRUMP: CAATSA'DA ENGEL YOK

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan dostluğuna vurgu yaparak, "CAATSA'da engel yok. Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Her zaman Erdoğan'ı mutlu edecek şeyi yaparım" dedi.

CAATSA YAPTIRIMLARI

ABD'nin CAATSA kapsamında Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle Aralık 2020'de yürürlüğe konmuştur. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) ve dönemin üst düzey yöneticilerini hedef alan bu yaptırımlar; ABD'den SSB'ye yapılacak tüm askeri ihracat lisanslarının ve izinlerinin engellenmesini, ABD finans kuruluşlarından kredi verilmemesini ve yaptırım listesindeki yöneticilerin mal varlıklarının dondurularak vize kısıtlaması getirilmesini kapsar.

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Yorumlar

Vay vay

Bizi sevdiğine göre yine bir şey isteyecek..Trump lütfen bizi sevme... Trumpin sevdiği iki lider var,biri sayın Erdoğan, diğeri katil Netanyahu...
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