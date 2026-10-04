Serdal Adalı’ya rakip çıkmadı! Kara Kartal'da seçim başladı

Serdal Adalı: "Beşiktaş'ı layık olduğu günlere beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın" Oy verme işlemi öncesi konulan Serdal Adalı, "Bugün burada, Beşiktaş'ımız için daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz, daha güçlü, daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık. Sözlerime başlarken, dün gerçekleştirdiğimiz mali genel kurulumuzda bizlere olan güvenini ortaya koyan, destek veren, güç veren siz değerli Genel Kurul üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın" diye konuştu. Dün gerçekleştirilen idari ve mali genel kurulda kongre üyelerinden gelen sorulara cevap vermek istediğini aktaran Adalı, "Sizlerden en çok gelen soru, bundan sonra nasıl gelir elde edeceğimiz yönünde. Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor ve sürdürülebilir gelirimiz olmayacağından endişe ediliyor. Mali kongrede de ifade ettiğim gibi, Dikilitaş'tan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.