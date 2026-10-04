Serdal Adalı’ya rakip çıkmadı! Kara Kartal'da seçim başladı
Beşiktaş Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.
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Beşiktaş Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Seçimli genel kurulun divan başkanlık görevine Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Av. Özkan Burak Özmen seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan seçimde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.
Serdal Adalı: "Beşiktaş'ı layık olduğu günlere beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın" Oy verme işlemi öncesi konulan Serdal Adalı, "Bugün burada, Beşiktaş'ımız için daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz, daha güçlü, daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık. Sözlerime başlarken, dün gerçekleştirdiğimiz mali genel kurulumuzda bizlere olan güvenini ortaya koyan, destek veren, güç veren siz değerli Genel Kurul üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın" diye konuştu. Dün gerçekleştirilen idari ve mali genel kurulda kongre üyelerinden gelen sorulara cevap vermek istediğini aktaran Adalı, "Sizlerden en çok gelen soru, bundan sonra nasıl gelir elde edeceğimiz yönünde. Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor ve sürdürülebilir gelirimiz olmayacağından endişe ediliyor. Mali kongrede de ifade ettiğim gibi, Dikilitaş'tan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Sponsorluklar hakkında da konuşan Başkan Serdal Adalı, "Basketbol takımı sponsorluğuyla ilgili de çok soru alıyoruz. Sponsor konusunda görüşmelerimiz devam ediyor, kısa süre içinde sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı alacağız. Forma sırt sponsorumuzla ilgili sorular aldık. Bu konu yargıda, şirket şu an TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp konuyu netleştireceğiz. Beşiktaş'ımızın mali durumunu tüm detaylarıyla açıkladık. Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık, en kısa sürede Dikiltaş'ın temelini atacağız. Projelerimiz de devam edecek" dedi.
"Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona erdi" Serdal Adalı, transfer ettikleri her oyuncunun hedeflerine taşıyacak kalitede olduğunu aktararak, "Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar elde ederek çıkmış olacağız. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum ve sizlere hak veriyorum ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona erdi. Her bir oyuncumuz çok değerli. Yükümlülükleri elbette düşüneceğiz ancak olası getirileri de göz ardı etmeyelim. Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği yıllık ücret ve bonservise biz takım kurduk. Üç büyük kulübün kontratlarını, verdiği maaşları karşılaştırın, bizim iyi iş çıkardığımızı göreceksiniz. Kartal yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi arttırma çalışmalarımız devam edecek. Stat tribün kapasitesini Kasım ayında 46 bine çıkaracağız. Bugün tek listeli bir seçim geçirdiğimiz halde Beşiktaş genel kuruluna olan sorumluluğunu yerine getiren her bir üyemize teşekkürü borç biliyorum. Gelip yönetim kurulumuza oy veren, Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başlangıcına birlikte imza attığımız her bir üyemize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Beşiktaş'ın güzel günlere ulaşması için var gücünüzle çalışıp bu güvenin, bu teveccühün karşılığını vereceğiz. Ve dün hep beraber söylediğimiz gibi, Beşiktaş'ımızla güzel günler göreceğiz. Yeni dönemimiz büyük Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.
Serdal Adalı, seçime tek aday girdi Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, tek aday olarak seçime girdi. Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor: Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin
Oy verme işlemi başladı Genel kurul divan başkanlığı, üyelere oy kullanımı için gerekli bilgileri verdi ve oy kullanma işlemi başladı. Seçimde aidatlarını yatıran 39 bin 500 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işlemi saat 17.00'de son bulacak ve oy sayma işlemine geçilecek.
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