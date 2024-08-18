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Gündem Ulaştırma Bakanlığı'ndan Bolu Dağı kararı! O araçların girişi yasaklandı
Gündem

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Bolu Dağı kararı! O araçların girişi yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-18 12:01:00 -
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Bolu Dağı kararı! O araçların girişi yasaklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı geçişinde yaşanan yoğunluğun azaltılması ve orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla, bugün 14.00-23.00 saatleri arasında ağır taşıtların Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolunu kullanımlarının sınırlandırılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki 23 kilometrelik kesimde İstanbul yönündeki trafiğin 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 devlet yolu üzerinden sağlandığı anımsatıldı.

Duyuruda, güzergahta bugün için alınan önleme işaret edilerek, "Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, ayrıca alternatif güzergahlarda meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla 14.00-23.00 saatlerinde yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin, Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacaktır." ifadesine yer verildi.

Sınırlandırma işleminin Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından, Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacağı belirtilen duyuruda, "Sürücülerin seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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