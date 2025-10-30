Ulaştırma Bakanı Uraloğlu müjdeyi verdi: ASELSAN geliştirdi, 30 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun programdaki konuşmasından bazı satır başları şu şekilde:

"7 istasyondan oluşan 31 buçuk kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı metromuzun 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini ise geçen yıl Mart ayı içinde hizmete almıştık. Bu kesimde açılan Arnavutköy, Hastane ve Taşoluk istasyonlarıyla Arnavutköy, İstanbul Havalimanı Gayrettepeyle bütünleşik olarak İstanbul Havalimanı istasyonundan devamla İstanbul Havalimanında yapacağımız hızlı tren hattı, Kağıthane istasyonunda Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş metro hattı, Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsü ile entegrasyon sağladık.

Bu entegrasyonlar sayesinde Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasını 8 dakika, Arnavutköy-Göktürk arasını 20 dakika, Arnavutköy-Kağıthane arasını 32 dakika, Arnavutköy-Gayrettepe arasını 41 daikada, Arnavutköy-Beşiktaş arasını ise 44 dakikada kat ederek metro konforuyla hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamış olduk

Hattımızın devamındaki 17 buçuk kilometreli Arnavutköy-Halkalı arasındaki çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz. Aslından biz bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı-İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi adı altında tamamı yer altından olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız.

Şu anda yapımları devam eden Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında ince işler, peyzaj çalışmaları ve elektromekanik imalatlarımız tamamlanma aşamasına gelmiş durumda.

Bu istasyonlarımızın tamamlanmasıyla da Kayaşehir istasyonumuzda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir metrosuyla, Olimpiyatköy istasyonunda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat metrosuyla, Halkalı Stadı istasyonunda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosuyla, Halkalı istasyonunda ise Yenikapı-Kirazlı-Halkalı metrosu ve Marmaray ile entegrasyon sağlanmış olacak."