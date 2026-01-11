Kimsenin aklına gelmez: Taksilerin neden sarı olduğu ortaya çıktı!
Dünyada bulunan neredeyse bütün taksilerin sarı renkte olmasının bir nedeni var. Peki ticari taksilerin sarı olmasının sebebi ne?
Dünyada bulunan neredeyse bütün taksilerin sarı renkte olmasının bir nedeni var. Peki ticari taksilerin sarı olmasının sebebi ne?
Atlı arabalar, 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde yerini yavaş yavaş motorlu araçlara bırakmaya başladı. Paris ve Londra dahil olmak üzere birçok şehirde yeni araçlarla yolcu taşıyan, taksi hizmeti sunan şirketler ortaya çıktı. Devam eden süreçte, sarı renkli taksiler şehirlerin sokaklarında daha sık görülmeye başladı. Bu dönemle birlikte taksi hizmetleri, şehir yaşamının önemli bir parçası haline geldi.
TAKSİLERİN RENGİ NEDEN SARI? Taksicilik meslek haline geldikten sonra, sarı renkli araçlar kullanılmaya başlandı. Ancak bu tercihin rastgele yapıldığı düşünülmüyor. Çünkü sarı rengin, trafikte daha kolay fark edildiği ve görünürlük açısından avantaj sağladığı söyleniyor.
Yoğun şehir trafiğinde sarı renk taksilerin, diğer araçlardan daha kolay ayırt edildiği düşünülüyor. Bu durumun özellikle taksiyi bekleyen yolcular için aracı daha kolay tanıma kolaylığı sağladığı belirtiliyor.
Bunun yanı sıra, sarı rengin daha çok güven ve profesyonellikle ilişkilendirildiği aktarılıyor. Bu sebeple sarı renk taksilerin, yolculara hem düzenli hem resmi hem de güvenilir bir ulaşım izlenimi oluşturduğu düşünülüyor.
Öte yandan sarı rengin dikkat çekme özelliği sağlayabildiği, bu nedenle reklamcılık ve pazarlama alanlarında da tercih edildiği dile getiriliyor./ kaynak: akşam
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23