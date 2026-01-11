  • İSTANBUL
Kimsenin aklına gelmez: Taksilerin neden sarı olduğu ortaya çıktı!
Giriş Tarihi:

Kimsenin aklına gelmez: Taksilerin neden sarı olduğu ortaya çıktı!

Dünyada bulunan neredeyse bütün taksilerin sarı renkte olmasının bir nedeni var. Peki ticari taksilerin sarı olmasının sebebi ne?

#1
Foto - Kimsenin aklına gelmez: Taksilerin neden sarı olduğu ortaya çıktı!

Atlı arabalar, 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde yerini yavaş yavaş motorlu araçlara bırakmaya başladı. Paris ve Londra dahil olmak üzere birçok şehirde yeni araçlarla yolcu taşıyan, taksi hizmeti sunan şirketler ortaya çıktı. Devam eden süreçte, sarı renkli taksiler şehirlerin sokaklarında daha sık görülmeye başladı. Bu dönemle birlikte taksi hizmetleri, şehir yaşamının önemli bir parçası haline geldi.

#2
Foto - Kimsenin aklına gelmez: Taksilerin neden sarı olduğu ortaya çıktı!

TAKSİLERİN RENGİ NEDEN SARI? Taksicilik meslek haline geldikten sonra, sarı renkli araçlar kullanılmaya başlandı. Ancak bu tercihin rastgele yapıldığı düşünülmüyor. Çünkü sarı rengin, trafikte daha kolay fark edildiği ve görünürlük açısından avantaj sağladığı söyleniyor.

#3
Foto - Kimsenin aklına gelmez: Taksilerin neden sarı olduğu ortaya çıktı!

Yoğun şehir trafiğinde sarı renk taksilerin, diğer araçlardan daha kolay ayırt edildiği düşünülüyor. Bu durumun özellikle taksiyi bekleyen yolcular için aracı daha kolay tanıma kolaylığı sağladığı belirtiliyor.

#4
Foto - Kimsenin aklına gelmez: Taksilerin neden sarı olduğu ortaya çıktı!

Bunun yanı sıra, sarı rengin daha çok güven ve profesyonellikle ilişkilendirildiği aktarılıyor. Bu sebeple sarı renk taksilerin, yolculara hem düzenli hem resmi hem de güvenilir bir ulaşım izlenimi oluşturduğu düşünülüyor.

#5
Foto - Kimsenin aklına gelmez: Taksilerin neden sarı olduğu ortaya çıktı!

Öte yandan sarı rengin dikkat çekme özelliği sağlayabildiği, bu nedenle reklamcılık ve pazarlama alanlarında da tercih edildiği dile getiriliyor./ kaynak: akşam

