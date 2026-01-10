Petrol devlerinden Trump’a soğuk duş: Venezuela’ya yatırım çıkmazı

Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Güney Amerika ülkesinin petrol endüstrisindeki yatırım olanaklarını görüşmek üzere petrol devlerinin üst düzey yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Toplantıya Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy ve Hilcorp'un yöneticilerinin yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Enerji Bakanı Chris Wright da katıldı.

Trump, petrol şirketlerinin Venezuela'da gerekli kapasite ve altyapıyı inşa etmek için en az 100 milyar dolar harcayacağını belirtti.

Petrol şirketlerine güvenlik garantisi veren Trump, onların Venezuela yerine doğrudan ABD'yle muhatap olacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı, "Amerikan şirketleri, Venezuela'nın çürüyen enerji altyapısını yeniden inşa etme ve nihayetinde petrol üretimini daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkarma fırsatına sahip olacak. Venezuela ve ABD'yi bir araya getirdiğinizde, dünyadaki petrolün yüzde 55'ine sahip oluyoruz" dedi.

Trump, "Bunu Venezuela'ya biz yapmasak Çin ya da Rusya yapardı" ifadesini kullandıktan sonra şöyle devam etti: Çin'e ve Rusya'ya söyledim, sizinle çok iyi anlaşıyoruz, sizi çok seviyoruz, sizin orada olmanızı istemiyoruz, orada olmayacaksınız. Onlara ve size söyleyeceğim bir şey var, o da iş için açığız. Çin, orada veya ABD'de bizden istediği kadar petrol satın alabilir. Rusya, ihtiyaç duyduğu tüm petrolü bizden alabilir.

Basın mensupları da Trump'a güvenlik garantisinin nasıl sağlanacağını sordu. ABD Başkanı, bu konuda Venezuela liderleri ve halkıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti. "Onlar da yanlarında bazı güvenlik önlemleri getirecekler. Bunlar bebek değiller, oldukça zorlu koşullarda petrol sondajı yapan insanlar" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın bir noktada "Eğer istemiyorsanız haber verin. Çünkü bugün burada olmayıp da sizin yerinizi almak isteyen 25 kişi var" demesi dikkat çekti.

Toplantının basına kapalı kısmından gelen haberlerse sektörün Venezuela'da Trump'ın sunduğu kadar cazip iş fırsatları görmediğini ortaya koyuyor.

ExxonMobil CEO Darren Woods toplantıda şu ifadelerle çekincesini belirtti: Orada bizim mallarımıza iki kere el koydular. Takdir edersiniz ki üçüncü kez oraya girmek için bazı oldukça ciddi değişiklikler yapılması gerekiyor. Mevcut durumda yatırım yapılamaz. Bu yatırımdan nasıl para kazanacağımızı anlamak için bile çok sayıda yasal ve ticari çerçeve çizilmesi gerekiyor.

Diğer yöneticilerin de hem güvenlik için hem de mali güvenceler istediği aktarılıyor.

Trump'ın önde gelen bağışçılarından petrol yatırımcısı Harold Hamm şu ifadeleri kullandı: Kendi zorlukları var. Çok büyük bir yatırım yapılması gerekiyor. Hepimiz bunda hemfikiriz. Önümüzü tam olarak görmek için zamana ihtiyacımız var.

Yapılacak yatırımların kazanç sağlamasının yıllar süreceğini düşünen petrol devleri, Trump yönetiminin Venezuela meselesiyle nasıl başa çıkacağını en az birkaç ay boyunca görmek istiyor.

Trump yönetiminin görev süresi bittikten sonra şirketlerin Venezuela'da faaliyetlerini sürdürüp sürdüremeyeceği ve Güney Amerika ülkesindeki iktidar yapısının değişimi halinde neler olacağı da endişe yaratan başlıca unsurlar arasında.

Trump'ın bu konularda güvence verirken detay sunmaması tedirginliği azaltmıyor.